

الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواد مخدرة، وضُبِطَ بحوزته (14.9) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(14,290) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(3000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وسلاحان ناريان، و(41) طلقة حيَّة، ومبلغ ماليّ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

// انتهى //

22:25ت م

0209





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكافحةُ المخدِّرات تقبضُ على مقيم لعرضه وترويجه مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.