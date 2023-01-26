شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير اتحاد جدة تستفز رونالدو بسبب ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثارت جماهير اتحاد جدة، استفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويواجه النصر نظيره اتحاد جدة، على ملعب الملك فهد في الوقت الحالي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ويتأخر الفريق بهدفين دون رد.

واشتعلت مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، قبل أكثر من ساعة على انطلاق المواجهة.

وهتفت جماهير النصر ضد مهاجم الفريق السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله، على خلفية الأحداث التي صاحبت انتقاله للاتحاد.

وردت جماهير الاتحاد وهتفت باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، كنوع من الاستفزاز، للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق المنافس.

ويسعى النصر للتتويج بأول ألقابه هذا العام تحت قيادة رونالدو، الذي يسعى لحصد أول ألقابه بقميص العالمي، ليكرر ما فعله مع يوفنتوس عندما توج بكأس السوبر الإيطالي كأول بطولة له مع السيدة العجوز في موسم (2018/2019) بهدف سجله في مرمى ميلان على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة.