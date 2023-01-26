شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مؤثر من نجم الهلال بعد توديع السوبر السعودي أمام الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على خروج فريقه بعد الخسارة أمام الفيحاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

واعتبر موسى ماريجا نجم الهلال، خسارة فريقه أمام الفيحاء، وتوديع كأس السوبر السعودي، بالأمر الصعب الذي لا يمكن تحمله.

ونجح الفيحاء، في التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه بهدف دون رد أمام الهلال، اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وقال ماريجا في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية "لم نوفق في مباراة اليوم أمام الفيحاء، والخسارة وتوديع كأس السوبر السعودي أمر مؤلم، يجب علينا التعلم من الهزيمة وتصحيح الأوضاع".

وتابع: "يجب علينا التعافي والعودة بأسرع وقت ممكن، من أجل المباريات المقبلة والمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية".

وعن عدم مشاركته كأساسي، علق "نحن مجموعة متحدة، اليوم كنت احتياطيا ودخلت كبديل، يجب علينا العمل لنصبح أفضل كمجموعة".

وحول الغيابات، اختتم "هذا ليس بعذر، وكما قلت نحن مجموعة لاعبين نكمل بعضنا البعض، حينما يغيب لاعبا، يجب علينا تعويضه والأداء بنفس المستوى".