شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من الهلال إتجاه دياز بعد خسارة السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية أن موقف دياز مع إدارة الهلال أصبح فى غاية الصعوبة فى الوقت الحالي، حيث أن الغالبية العظمي من مسئولي الزعيم يسعون للتخلص من المدرب الأرجنتيني، يأتي ذلك ليس لخسارة السوبر فحسب، بل لمستوي الفريق المتدني وتراجع النتائج منذ بداية الموسم.

وأفادت التقارير أن هناك إتجاه قوي لإقالة دياز قبل مباراة الوداد فى ربع نهائي كأس العالم للاندية، والتى تمثل هدفًا كبيرًا لإدارة الفريق السعودي، خاصة فى ظل فشل الأندية السعودية فى حصد أي ميدلية مونديالية من كبر فى هذا الحدث.

فى حين هناك بعض الأصوات القليلة التى تنادي ببقاء المدرب لنهاية الموسم للعديد من الأسباب، على رأسها ضيق الوقت قبل بدأ منافسات مونديال الأندية، بجانب عدم الإستقرار على البديل فى حالة إقالة دياز بعد إعتذار توخيل.



موقف الهلال النهائي من رحيل دياز

ومن المتوقع أن تعقد إدارة الهلال جلسة مع المدرب فى الساعات القليلة المقبلة، لبحث تداعيات الهزيمة المفاجئة أمام الفيحاء فى السوبر السعودي، ومن ثم سيتم الإعتماد على أساسها الموقف النهائي من رحيل المدرب فى الوقت الراهن أو إستمراره لنهاية الموسم الجاري.



غضب هلالي يصب برياحه على دياز

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على الجماهير الهلالية عقب سقوط الهلال المفاجئ أمام الفيحاء، كما ان تصريحات دياز عقب المباراة لم تلقي قبولًا من جماهير الزعيم والتى تراه المتسبب الأكبر فى توديع منافسات السوبر السعودي.