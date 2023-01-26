السعودية اليوم / وزير الموارد البشرية يزور مركزي رعاية الأيتام والحماية الاجتماعية في قطر



الدوحة 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

زار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مركز رعاية الأيتام "دريمة " ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان" في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

واطلع معاليه خلال الزيارة على الجهود المبذولة من مركز "دريمة" في توفير الرعاية للأيتام، وبرامج استقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة، ودمجهم في المجتمع، كما شاهد معاليه البرامج المقدمة في مركز "أمان" لحماية وتأهيل ضحايا العنف والتفكك الأسري من النساء والأطفال، وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأشاد معالي المهندس الراجحي بنوعية البرامج الاجتماعية المقدَّمة لرعاية الأيتام والحماية والتأهيل في دولة قطر الشقيقة، والجهود الكبيرة المبذولة في تعزيز مشاركة المجتمع في التوعية والتمكين؛ لدعم تلك البرامج، مشيراً إلى أهمية تنمية مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المملكة وقطر في الجوانب الاجتماعية، وتعزيزها لتحقيق تطلعات البلدين الشقيقين.

حضر الزيارة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، ووكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي.

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21:01ت م

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