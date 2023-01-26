

العيدابي 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

التقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان - بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة اليوم- مشايخَ وأهالي محافظة العيدابي.

ونوَّه سموُّه في مستهل اللقاء بفعاليات مهرجان عسل جازان الثامن، وما شهدته المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية تُنفَّذ في مختلف المجالات، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة، وذلك ضمن المشروعات التي تُنفَّذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدَّد سموُّه على عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، والحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والتعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول، لكل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها.

وجرى - خلال اللقاء- بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمة.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ومحافظ العيدابي سفر بن سعد الشهراني.

// انتهى //

20:44ت م

0196





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سموُّ أميرِ جازان يلتقي مشايخَ وأهالي العيدابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.