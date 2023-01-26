

مكة المكرمة 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

بلغ عدد الساعات التطوعية لمتطوعي ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة لهذا العام 2022م (180184) ساعة تطوعية وفرت فيها الهيئة (708) فرص تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض في المنطقة .

كما تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية في الأماكن ذات الكثافة البشرية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات بيئية في محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف كما نفذ متطوعو ومتطوعات الهيئة عدداً من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.

وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 10300 , ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاريا وطبيبا عاما وصيدلانيا وتمريض وطب الطوارئ.

وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة يسهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.

وبيّن أن الهيئة تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي

// انتهى //

19:56ت م

0187





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 180 ألف ساعة تطوعية قدمها متطوعون ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.