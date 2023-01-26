شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من رامون دياز عقب توديع الهلال السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، عن أسباب الخسارة المفاجئة أمام الفيحاء فى السوبر السعودي، حيث أعرب عن حزنه الشديد من توديع الزعيم لمنافسات المسابقة، خاصة أن لاعبيه قاموا بإهدار العديد من الفرص السهلة خلال مجريات المباراة.

وأضاف دياز أن نادي الفيحاء تمكن من إستغلال الفرص القليلة التى سنحت له، فعلي الرغم من سيطرة فريقه على المباراة إلى أن الفريق الخصم نجح فى سرقة المباراة وخطف الفوز وبطاقة التأهل للمباراة النهائية من بين ذراعيه.

وفى سياق متصل، أصبح الموقف الحالي للمدرب الأرجنتيني رامون دياز صعب للغاية، حيث أن إدارة الزعيم بدت ترجح فكرة رحيل المدرب فى الوقت الحالي وعدم الإنتظار إلى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.



دياز على أعتاب الرحيل من الهلال

وصبت الجماهير الهلالية غضبها الشديد على دياز عقب توديع السوبر السعودي، خاصة أن الفريق مقبل على العديد من التحديات الصعبة فى كأس العالم للأندية مطلع الشهر القادم، مما يصدر بعض القلق للزعيم قبل مواجهة الوداد.

حيث أن جماهير الهلال فقدت الثقة بصورة كبيرة فى إمكانية الوصول إلى المربع الذهبي والتغلب على الوداد، فى ظل الحالة الفنية السيئة التى ظهر عليها لاعبي الزعيم وتبريرات المدرب، والتى وصفتها بالسخيفة.