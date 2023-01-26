شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رونالدو يقود تشكيل النصر الرسمي لمواجهة اتحاد جدة في السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به نظيره نادي اتحاد جدة بعد قليل في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023..

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد اتحاد جدة، بعد قليل في تمام الساعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

التشكيل الرسمي للنصر ضد اتحاد جدة

في حراسة المرمى: أوجستن روسي

وفي خط الدفـاع: علي لاجامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

وفي خط الوسط: عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز، سامي النجعي

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو.

الفيحاء في المباراة النهائية للسوبر السعودي

والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة النصر ضد اتحاد جدة، سيلتقي بفريق الفيحاء، في المباراة النهائية، بعدما حسم الأخير تأهله بالفوز على الهلال بهدف نظيف.