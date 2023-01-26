شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره اتحاد جدة، في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعد بعد قليل، النصر لمواجهة نظيره اتحاد جدة، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وستقام مباراة اتحاد جدة التي يتواجد بها أحمد حجازي وطارق حامد أمام نظيره النصر الذي يتواجد بين صفوفه كريستيانو رونالدو، علىملعب الملك فهد، في كأس السوبر السعودي.

وشهد تشكيل النصر، تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا، بجانب أنديرسون تاليسكا.

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة

وجاء تشكيل النصر لمواجهة نظيره اتحاد جدة، في كأس السوبر السعودي، كالتالي:

حراسة المرمى: أوجستين روسي

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، سامي النجعي، بيتي مارتينيز

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أنديرسون تاليسكا