شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم كاسح.. تشكيل الاتحاد الرسمي لمباراة النصر فى السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد، عن تشكيل العميد الرسمي لمباراة النصر المنتظرة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من السوبر السعودي.

حيث شهد تشكيل الاتحاد معالم النزعة الهجومية، الذي سيحاول من خلالها سانتو مفاجأة النصر فى مباراة الفريقين، بعدما قرر المدرب الدفع بقوته الهجومية من البداية والتخلي عن الحظر الدفاعي.

فى الوقت الذي شهد فيه تشكيل العميد تواجد الثنائي المصري حجازي وطارق حامد، واللذان يؤثران بشكل إيجابي فى نتائج الاتحاد خلال مباريات الفريق الأخيرة فى دوري روشن.



موعد مباراة الاتحاد والنصر بالسوبر

ومن المنتظر أن يلتقي ناديي الاتحاد والنصر الليلة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من السوبر السعودي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة أبو ظبي.



تشكيل الاتحاد الرسمي لمباراة النصر

وجاء تشكيل الاتحاد الذي أعلن عنه نونو سانتو لمواجهة النصر، كالتالي:

حراسة المرمي: مارسيلو جوراهي.

خط الدفاع: محمد الشنقيطي- احمد شراحيلي- أحمد حجازي- زكريا هوساوي.

خط الوسط: طارق حامد- برونو هرنيكي- ايجور كورنادو.

خط الهجوم: عبد الرحمن عبود- روماريو- عبد الرزاق حمد الله.