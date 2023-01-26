شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الهلال يسقط أمام الفيحاء بهدف نظيف ويودع السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بطولة كأس السوبر السعودي موسم 2022-2023، وذلك بعد الخسارة أمام نظيره نادي الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في إطار منافسات الدور نصف النهائي.

ملخص مباراة الهلال ضد الفيحاء

تمكن اللاعب باولينيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، من التوقيع على هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وأضاع سالم الدوسري، نجم فريق الهلال السعودي، ركلة جزاء عند الدقيقة 26، ليتمكن فلاديمير، حارس مرمى فريق الفيحاء من التصدي لها ببراعة، لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء بهدف نظيف.

والجدير بالذكر أن الفيحاء، ينتظر في المباراة النهائية مواجهة الفائز من موقعة النصر واتحاد جدة، التي ستقام بعد قليل في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.