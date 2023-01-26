شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة النصر في كلاسيكو الكرة السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي النصر، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة قمة الكرة السعودية بين النصر واتحاد جدة، بعد قليل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي كالآتي..

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

وفي خط الدفاع: زكريا هوساوي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي

وفي خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي - إيجور كورنادو

وفي الهجوم: رومارينيو - عبدالرزاق حمدالله - عبدالرحمن العبود

القنوات الناقلة لمباراة النصر واتحاد جدة

وتنقل أحداث مباراة النصر ضد اتحاد جدة، عبر قنوات SSC، بتعليق عبدالله الغامدي، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة كأس السوبر السعودي.

