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ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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شكرا لقرائتكم ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1791 مركبة مخالفة، في إطار الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

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جهود المرور

يأتي هذا ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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