السعودية اليوم / "تقويم التعليم والتدريب" تعقد ورشة استطلاعية لإعداد معايير ومواصفات منشآت التعليم الأهلي والعالمي وضوابط الزيارات الإشرافية لها



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم، ورشة عمل استطلاعية بعنوان "معايير ومواصفات منشآت التعليم الأهلي والعالمي وضوابط الزيارات الإشرافية لها"، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وأكد المدير التنفيذي لمركز "تميز" الدكتور أحمد الجبيلي أهمية اللجنة ودورها في إعداد المعايير والمواصفات اللازمة لمنشآت التعليم العام الأهلي للنهوض بمنظومة قطاع التعليم العام الأهلي وتجويده وتعزيز النمو فيه بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وهدفت الورشة التي شارك فيها ممثلون من الجهات الحكومية، وهي: ( وزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، والمديرية العامة للدفاع المدني، واللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف

ويُعدُّ مركز "تميز" أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.

// انتهى //

18:18ت م

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الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسعقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم، ورشة عمل استطلاعية بعنوان "معايير ومواصفات منشآت التعليم الأهلي والعالمي وضوابط الزيارات الإشرافية لها"، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.وأكد المدير التنفيذي لمركز "تميز" الدكتور أحمد الجبيلي أهمية اللجنة ودورها في إعداد المعايير والمواصفات اللازمة لمنشآت التعليم العام الأهلي للنهوض بمنظومة قطاع التعليم العام الأهلي وتجويده وتعزيز النمو فيه بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات برنامج تنمية القدرات البشرية.وهدفت الورشة التي شارك فيها ممثلون من الجهات الحكومية، وهي: ( وزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، والمديرية العامة للدفاع المدني، واللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية )، إلى مناقشة الدليل المقترح لقائمة المعايير والمواصفات، التي يجب على منشآت التعليم الأهلي والعالمي الالتزام بها والإجراءات والضوابط المقترحة لتنفيذ زيارات التفتيش والتقييم من مختلف الجهات.ويُعدُّ مركز "تميز" أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.// انتهى //18:18ت م0160

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