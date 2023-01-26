السعودية اليوم / "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية2023" تواصل أعمالها



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

تواصل "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية2023" التي تنظمها وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية على مدى يومي 3 - 4 رجب 1444هـ الموافق 25 - 26 يناير 2023م, أعمالها لليوم الثاني بإقامة العديد من الجلسات التي ناقشت جملة من المحاور المتعلقة في مجال التقنية الحيوية الطبية، بمشاركة عددٍ من خبراء البحوث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وأعضاء هيئة التدريس وخبراء صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وممثلي المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم.

وسلط المتحدثون خلال الجلسات الضوء على رؤية المملكة 2030 وكيف أسهمت في تحولها إلى قوة صناعية رائدة، إلى جانب تناول اتجاهات الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، والقدرات الأساسية للعلوم البيولوجية في مجال البحث والتطوير في مجال اللقاحات وتصنيعها، واستراتيجيات جعل الابتكار حقيقة واقعة مع التركيز على متطلبات التصنيع المستقبلية، ومعلومات قيمة حول التجارب السريرية للقاحات، وتحديات ورحلة المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح MERS CoV في الشؤون الصحية بالحرس الوطني، وأن تعمل الشؤون الصحية بالحرس الوطني وكيمارك على بناء خبرات في المراحل المبكرة من التجارب السريرية، التي ستعمل على تطوير نظام متكامل يساعد في تسريع وتيرة تطوير لقاحات الطوارئ، وبناء برنامج رائد لتطوير اللقاحات من الأساسيات إلى التسويق متعدد الاستخدامات لمعالجة كل من الجائحات والاحتياجات العادية، إضافة إلى تطوير وتصنيع العلاجات، والدقة الديناميكية الرائدة في مجال الطب الدقيق، وحلول تحليلية لتسهيل تطوير الأجسام المضادة وحيدة النسيلة العلاجية، وتصميم وتصنيع لقاح يعتمد على mRNA، ونهج جديد للعلاج بقمع الاورام، وتحويل علاج الامراض بأساليب علاجية جديدة، وأن تحضى الحكومات بإدارة سلسة من خلال تمكين فرق العمل واتخاذ القرارات السريعة مع الحفاظ على السلامة والجودة لتطوير نماذج لقاحات بشكلٍ أسرع.

كما تطرقوا إلى الأجهزة الطبية وتطوير وتصنيع MedTech، وابتكار يعيد تصور الرعاية الصحية، وجاهزية علم الأمراض الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الحيوية الطبية، والإبتكار في الأسواق ذات النمو المرتفع إلى جانب المعايير العالمية، ودور البنك الحيوي للسكان في المجال الطبي، والتطورات العالمية في التطور السريري، وإعداد التجارب السريرية لـ KAIMRC / MNGHA، من خلال أدلة من العالم الحقيقي، وبيانات العالم الحقيقي والذكاء الاصطناعي، والتحضير للوضع المستقبلي مع RWE والأدلة المتكاملة.

كما تطرقوا إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في دراسات الأدلة الواقعية، وعلم الجينوم والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي، والعلاج الجيني للأمراض النادرة الحالية والمستقبلية، وعلم الجينوم في عصر السورة كيف يبدو المستقبل، الإستراتيجية الوطنية للطب الدقيق في سنغافورة، والطب الدقيق كأساس للابتكار في الطب العام.

وتسعى هذه القمة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة والصناعات البحثية، وتكمل هذه القمة مسيرة المبادرات الوطنية لتعزيز المنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة، وتبادل المعارف بين قادة التقنية الحيوية حول العالم وترسيخ مكانة المملكة كفاعل رائد في مجال التقنية الحيوية الطبية وإيجاد فرص لعرض نماذج المبتكرين واستكشاف الفرص الاستثمارية وتمكين التقنية الحيوية الطبية في مواجهة التحديات الصحية العالمية ومناقشة التشريعات التنظيمية.

// انتهى //

17:51ت م

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