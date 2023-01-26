السعودية اليوم / تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم



الطائف 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أمس في الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم 2023 ، تحت شعار " إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر " بمشاركة الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والطفولة المبكرة والروضات.

وقدم المجتمع التعليمي في المدارس برامج تعليمية واكبت الاحتفاء بهذه المناسبة ، من خلال توضيح النماذج التعليمية المشرقة في داخل الحجرات الدراسية ، وإشراك الطلبة بإبداعاتهم في إيضاح صورة المخرجات التعليمية الإيجابية أثناء التفاعل مع معلميهم في المواد الدراسية ، ومدى الانتاجية التي أسهمت في رفع التحصيل الدراسي في تطبيق جميع أنواع التعلم .

من جانبه ، أوضح مدير تعليم محافظة الطائف الدكتور فهد الشريف ، أن مناسبة اليوم الدولي للتعليم فرصة كبيرة لتوضيح وإبراز دور المملكة العربية

// انتهى //

17:19ت م

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الطائف 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أمس في الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم 2023 ، تحت شعار " إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر " بمشاركة الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والطفولة المبكرة والروضات.وقدم المجتمع التعليمي في المدارس برامج تعليمية واكبت الاحتفاء بهذه المناسبة ، من خلال توضيح النماذج التعليمية المشرقة في داخل الحجرات الدراسية ، وإشراك الطلبة بإبداعاتهم في إيضاح صورة المخرجات التعليمية الإيجابية أثناء التفاعل مع معلميهم في المواد الدراسية ، ومدى الانتاجية التي أسهمت في رفع التحصيل الدراسي في تطبيق جميع أنواع التعلم .من جانبه ، أوضح مدير تعليم محافظة الطائف الدكتور فهد الشريف ، أن مناسبة اليوم الدولي للتعليم فرصة كبيرة لتوضيح وإبراز دور المملكة العربية السعودية ، في الخدمات التي قدمتها للتعليم والمتعلمين على المستوى المحلي والدولي .// انتهى //17:19ت م0151

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