السعودية اليوم / رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ينوه بموافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال: "يأتي القرار انطلاقاً من الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الحكيمة لمنظومة القطاع كونه المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني، وتأثيره الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على ما يعول عليه من مساهمة رئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة العربية

وأضاف: "مثل هذه الإنجازات النوعية تعزز مكانة المملكة على خارطة صناعة الطيران العالمية، كما أنه مع وجود وتفعيل مكتب إقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي "IATA"، ومكتب إقليمي لمجلس المطارات العالمي لآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط "ACI"، ومقر البرنامج التعاوني لأمن الطيران؛ ستصبح الرياض مركز اتخاذ القرار في صناعة الطيران لإقليم الشرق الأوسط.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن القرار سيُعزز من مكانة المملكة المتمثل بالموقع الاستراتيجي المتميز كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

// انتهى //

17:11ت م

0147



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف المملكة مقرها الرئيس.وقال: "يأتي القرار انطلاقاً من الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الحكيمة لمنظومة القطاع كونه المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني، وتأثيره الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على ما يعول عليه من مساهمة رئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي.وأضاف: "مثل هذه الإنجازات النوعية تعزز مكانة المملكة على خارطة صناعة الطيران العالمية، كما أنه مع وجود وتفعيل مكتب إقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي "IATA"، ومكتب إقليمي لمجلس المطارات العالمي لآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط "ACI"، ومقر البرنامج التعاوني لأمن الطيران؛ ستصبح الرياض مركز اتخاذ القرار في صناعة الطيران لإقليم الشرق الأوسط.وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن القرار سيُعزز من مكانة المملكة المتمثل بالموقع الاستراتيجي المتميز كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.// انتهى //17:11ت م0147

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ينوه بموافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.