السعودية اليوم / اللواء الحربي يتفقد القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الأمير

ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لمنسوبي القوة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ما يبذلونه من جهود في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

// انتهى //

17:00ت م

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الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واستفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق المسؤولية للمحافظة على البيئة.ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لمنسوبي القوة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ما يبذلونه من جهود في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.// انتهى //17:00ت م0144

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