شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. نجم ريال مدريد السابق يعود من الاعتزال للعب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح الدوري السعودي للمحترفين، وجهة للعديد من نجوم كرة القدم العالمية،خاصة بعد أن إنضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق النصر، منذ عدة أسابيع.

جاريث بيل يعود من الاعتزال للاعب في الدوري السعودي

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن هناك مفاجأة كبرى ستحدث خلال الفترة القادمة، حيث يعود النجم الويلزي الكبير جاريث بيل، مهاجم فريق ريال مدريد السابق، عن الاعتزال من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن تفاوض نادي سعودي كبير، مع النجم الويلزي جاريث بيل؛ لضمه إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأكد المريسل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن هذا النادي، عرض على بيل، التراجع عن قرار الاعتزال، والانضمام إلى الفريق، في عقد لمدة موسمين.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن النجم الويلزي، يبلغ من العمر 33 سنة فقط، واعتزل منذ أيام قليلة؛ في تأكيد واضح على إمكانية عودته للملاعب، مجددًا.

الهلال يقترب من التعاقد مع جاريث بيل

وأوضحت تقارير أخرى، على أنه لم يتضح النادي، المقصود من تغريدة المريسل، لكن بيل قد ارتبط في وقتٍ سابق، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال يناير الماضي من عام 2022.