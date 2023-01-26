شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا من النصائح المهمة أثناء التسوق وشراء المنتجات الغذائية.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها من شراء الأطعمة المجمدة إذا كان التغليف تالفًا أو ممزقًا.

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كما أكدت ضرورة تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة أو الصدئة أو المفتوحة أثناء التسوق، فضلًا عن ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات.

تفادي التسمم الغذائي

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه للوصول إلى تغذية صحية وسليمة، يتعين على المستهلك اتباع مجموعة من القواعد لتفادي التسممات الغذائية.

وشددت أيضًا على ضرورة أن تكون الأغذية خالية من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي أو البيئي الذي يحولها إلى أغذية ضارة بصحة المستهلك.