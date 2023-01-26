شكرا لقرائتكم إدارج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية لكافة المراحل قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت وكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية نهى قطان، أنه سيتم إدراج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية لجميع المراحل.

تفاصيل الإدراج

وقالت قطان، في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”: “إنه من ضمن المبادرات المشتركة مع وزارة التعليم، عملية تعزيز إدراج الثقافة والفنون في المدارس والتعليم العام كمناهج.

وأضافت أنه اليوم توجد بعض المجالات الثقافية إما على شكل أنشطة لا صفية أو في مادة أو مادتين، لافتة إلى أنه جارِ العمل على وضع خطة كاملة لإدراج مواد الثقافة والفنون في جميع المراحل التعليمية.

تدريب المعلمين

ولفتت قطان إلى أنه يجري حاليًّا وضع كل ما يتطلبه إدراج هذه المناهج سواء من تدريب للمعلمين أو تطوير محتوى ومناهج أو حتى بنية تحتية نحتاج تهيئتها لاستقبال هذه المناهج.

وعن الموعد المقرر بشأن إدراج هذه المناهج، أكدت أن الاستراتيجية تبدأ من العام الجاري حتى عام 2024.