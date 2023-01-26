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إدارج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية لكافة المراحل قريبًا

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت وكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية نهى قطان، أنه سيتم إدراج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية لجميع المراحل.

تفاصيل الإدراج

وقالت قطان، في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”: “إنه من ضمن المبادرات المشتركة مع وزارة التعليم، عملية تعزيز إدراج الثقافة والفنون في المدارس والتعليم العام كمناهج.

وأضافت أنه اليوم توجد بعض المجالات الثقافية إما على شكل أنشطة لا صفية أو في مادة أو مادتين، لافتة إلى أنه جارِ العمل على وضع خطة كاملة لإدراج مواد الثقافة والفنون في جميع المراحل التعليمية.

تدريب المعلمين

ولفتت قطان إلى أنه يجري حاليًّا وضع كل ما يتطلبه إدراج هذه المناهج سواء من تدريب للمعلمين أو تطوير محتوى ومناهج أو حتى بنية تحتية نحتاج تهيئتها لاستقبال هذه المناهج.

وعن الموعد المقرر بشأن إدراج هذه المناهج، أكدت أن الاستراتيجية تبدأ من العام الجاري حتى عام 2024.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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