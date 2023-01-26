شكرا لقرائتكم لقطات لجهود رجال المرور تحت زخات المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل أبطال المرور والأمن العام، عملهم في تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة وهطول الأمطار التي تشهدها العديد من المناطق خلال موسم الشتاء.

وأظهرت صور، جهود رجال المرور لتسيير العملية المرورية حيث يرتدون الأغطية الواقية غير مبالين بهطول الأمطار، من أجل بذل قصارى أعمالهم لتسهيل حركة المركبات والسير.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.