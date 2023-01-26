شكرا لقرائتكم مقتل مبتعث سعودي بأمريكا والشرطة ترصد مكافأة لضبط ماري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تبحث عن امرأة ارتكبت جريمة قتل راح ضحيتها مبتعث سعودي طعنًا في وقت سابق هذا الأسبوع.

تفاصيل الحادثة

وحسب موقع “العربية”، تكثف شرطة مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، جهودها للعثور على الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عامًا، حيث قتلت طالبًا سعودياً ويبلغ من العمر 25 عامًا.

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ووفقًا للشرطة، تم العثور على جثته يوم الاثنين 23 يناير الجاري مصابًا بطعنة في الرقبة داخل دورة المياه في الطابق الثالث من المبنى الذي يقطن فيه.

فيما تدعى المشتبه بها نيكول ماري رودجرز من كولومبوس، جورجيا، وتواجه تهمًا بالقتل، ويتم البحث عنها حاليًا.

مكافأة ثمينة

ورصدت الشرطة مكافأة قدرها 20000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها، لافتة إلى أن المتهمة تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء، تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413.

ولم تذكر الشرطة دوافع الحادثة أو ما إذا كانت المشتبه بها على معرفة بالضحية، داعية كل من لديه معلومات إلى الاتصال بالشرطة.

ونقلت “العربية”، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه الحادثة، قائلين إن الطالب المبتعث الوليد الغريبي تبقى له مدة شهرين للتخرج والعودة، وكان يستعد لإنهاء رحلة الابتعاث، ورغب ببيع بعض الأثاث وعمد إلى عرض إعلانه على شبكة “فيسبوك”، وعند قدوم أشخاص لشراء الأثاث اعتدوا عليه بالطعن وسرقوا الأموال التي بحوزته.