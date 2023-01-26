شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الفيحاء لمواجهة الهلال بعد قليل في السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق في تمام السادسة مساء المباراة النارية المنتظرة ما بين الهلال السعودي ونظيره الفيحاء ضمن منافسات نصف نهائي السوبر السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

تشكيل الفيحاء لمواجهة الهلال بعد قليل

وأعلن المدير الفني لفريق الفيحاء التشكيل الرسمي للمبارة وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش

الدفاع: محمد البقعاوي - سامي الخيبري - بندر ناصر

الوسط: سعود زيدان - باولينيو - ريكاردو ريلر - أسامة الخلف.

الهجوم:سلطان مندش - فيكتور رويز - أنتوني نواكايمي

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من قمة الاتحاد أمام النصر والتي ستقام الليلة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.