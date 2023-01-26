شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز يعلن تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في نصف نهائي السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق بعد قليل أحداث مباراة الهلال والفيحاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي والتي ستقام على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وأعلن رامون دياز المدير الفني المدير الفني لفريق الهلال التشكيل الرسمي للمباراة وجاء كالآتي:



حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: ناصر الدوسري - علي آل بليهي - جانج هيون سو - سعود عبدالحميد

الوسط: جوستافو كويلار - محمد كنو - أندري كاريلو - سالم الدوسري

الهجوم: صالح الشهري

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من قمة الاتحاد أمام النصر والتي ستقام الليلة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.