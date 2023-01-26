اخبار السعوديه

5 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم 5 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 27 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في منطقتي الرياض وعسير.

غرامة الاستخدام

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا