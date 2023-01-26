السعودية اليوم / جولات ميدانية لرفع مستوى جودة البيئة في المنشآت الصحية بحائل



حائل 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً بفريق إدارة صحة البيئة والصحة المهنية اليوم, جولة إشرافية ميدانية على برامج صحة البيئة في مستشفى موقق العام، بهدف رفع مستوى جودة البيئة التي تقدم فيها خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية.

وبيّنت أن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة من خلال التوعية والتثقيف البيئي ومراقبة أعمال النظافة والتخلص من النفايات العامة، وكذلك متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية والتأكد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية وجودة الهواء، بالإضافة إلى متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيا، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتطبيق برنامج مكافحة الحشرات والتأكد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية لتعزيز الصحة العامة.

يذكر أن تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحية يعتمد على الجودة من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.

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16:42ت م

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