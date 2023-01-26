السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل وزير خارجية سريلانكا



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد في مقر الصندوق اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية علي صبري والوفد المرافق له.

وبحثا خلال اللقاء الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض النشاط الإنمائي للصندوق في الدول النامية منذ تأسيسه.

ونوه وزير خارجية سريلانكا بالجهود الإنمائية التي تقوم بها المملكة العربية

يذكر أن المملكة قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية في السنوات الماضية لجمهورية سريلانكا 15 قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم، بمبلغ إجمالي يقدّر بحوالي 425 مليون دولار، للإسهام في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي نحو التنمية المستدامة.

// انتهى //

16:25ت م

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الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد في مقر الصندوق اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية علي صبري والوفد المرافق له.وبحثا خلال اللقاء الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض النشاط الإنمائي للصندوق في الدول النامية منذ تأسيسه.ونوه وزير خارجية سريلانكا بالجهود الإنمائية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، والمشروعات الإنمائية التي تسهم في تطوير البنية التحتية في سريلانكا.يذكر أن المملكة قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية في السنوات الماضية لجمهورية سريلانكا 15 قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم، بمبلغ إجمالي يقدّر بحوالي 425 مليون دولار، للإسهام في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي نحو التنمية المستدامة.// انتهى //16:25ت م0136

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