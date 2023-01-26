السعودية اليوم / مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات في المملكة الذي نظمته الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وجرى خلال الملتقى استعراض الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات وآلية تنفيذها، متمثلة في عدد من المبادرات في الجانب التقني والفني، إضافة إلى الجانب التدريبي، لرفع مستوى القدرات والإمكانات لمنسوبي الأسلحة والمتفجرات.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17/ 10/ 1443هـ.

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16:17ت م

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