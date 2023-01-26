السعودية اليوم / توقيع مذكرة تعاون بين "أمانة الشرقية" و "روشن" في مجال تعزيز جودة الحياة



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

وقَّعت شركة روشن -المُطوِّر العقاري الوطني- مذكرة تعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، في مجال تطوير أحياء سكنية نموذجية لتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى تطوير وتوظيف الكود العمراني والبنية التحتية وضوابط البناء المستلهمة من الإرث الحضري للمنطقة الشرقية.

وتهدُف المذكرة إلى تحديد المواقع المناسبة وإدراجها ضمن المخططات الإقليمية الشاملة ومخططات المدن، وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية للمناطق والمدن.

ووقع المذكرة معالي المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر.

وأوضح المهندس الجبير أن هذا النوع من الشراكات يعزز من الاستدامة المالية ويرفع من معيار جودة الحياة وتطوير المجتمع والبنية التحتية للمدن

من جانبة جروفر: "نعمل اليوم على تطوير المفاهيم الحضرية التي تعكس معايير جودة الحياة والتي تتوافق مع طموح المجتمع السعودي من خلال الاعتماد على شركائنا المثوقين مثل أمانة المنطقة الشرقية. كما نفخر دائماً بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية للمساهمة في الارتقاء وتطوير المشهد الحضري للمملكة".

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن عزم شركة "روشن" في بناء مجتمعات عمرانية حيوية، تشمل مناطق المملكة، حيث تستهدف "روشن" تعزيز النسيج الحضري للمملكة، بما يُعزِّز نمط حياة فريد وصحي، عبر أنسنة المدن، وإنشاء الشوارع الصديقة للمشاة، والمساحات الخضراء، ومرافق البيع بالتجزئة، بالإضاة إلى المستشفيات، والمراكز الطبية، والمساجد، والمرافق

// انتهى //

16:14ت م

0133



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسوقَّعت شركة روشن -المُطوِّر العقاري الوطني- مذكرة تعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، في مجال تطوير أحياء سكنية نموذجية لتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى تطوير وتوظيف الكود العمراني والبنية التحتية وضوابط البناء المستلهمة من الإرث الحضري للمنطقة الشرقية.وتهدُف المذكرة إلى تحديد المواقع المناسبة وإدراجها ضمن المخططات الإقليمية الشاملة ومخططات المدن، وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية للمناطق والمدن.ووقع المذكرة معالي المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر.وأوضح المهندس الجبير أن هذا النوع من الشراكات يعزز من الاستدامة المالية ويرفع من معيار جودة الحياة وتطوير المجتمع والبنية التحتية للمدن السعودية من جانبة جروفر: "نعمل اليوم على تطوير المفاهيم الحضرية التي تعكس معايير جودة الحياة والتي تتوافق مع طموح المجتمع السعودي من خلال الاعتماد على شركائنا المثوقين مثل أمانة المنطقة الشرقية. كما نفخر دائماً بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية للمساهمة في الارتقاء وتطوير المشهد الحضري للمملكة".ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن عزم شركة "روشن" في بناء مجتمعات عمرانية حيوية، تشمل مناطق المملكة، حيث تستهدف "روشن" تعزيز النسيج الحضري للمملكة، بما يُعزِّز نمط حياة فريد وصحي، عبر أنسنة المدن، وإنشاء الشوارع الصديقة للمشاة، والمساحات الخضراء، ومرافق البيع بالتجزئة، بالإضاة إلى المستشفيات، والمراكز الطبية، والمساجد، والمرافق الرياضية // انتهى //16:14ت م0133

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توقيع مذكرة تعاون بين "أمانة الشرقية" و "روشن" في مجال تعزيز جودة الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.