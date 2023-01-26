السعودية اليوم / السفير بخيت يلتقي مدير صندوق قطر للتنمية



جدة 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

التقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية، اليوم، السفير طارق علي بخيت، المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري، وذلك بمقر الصندوق في الدوحة.

وبحث اللقاء سُبل التعاون بين المنظمة والصندوق القطري لدعم الدول الأعضاء المتأثّرة بالأزمات الإنسانية.

// انتهى //

15:59ت م

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