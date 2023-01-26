شكرا لقرائتكم خبر عن ليكيب الفرنسية تصدم النصر بشأن صفقته الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن صدمة قوية لنادي النصر السعودي وذلك بشأن صفقته الجديدة التي اقتربت من الفشل على الرغم من محاولات النصر المستمية لإنهاء الصفقة.

النصر يستهدف التعاقد مع كانتي

وكان قد ارتبط اسم نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي بالانتقال لصفوف النصر بعد الصفقة المدوية بضم كريستيانو رونالدو، في ظل انتهاء تعاقد النجم الفرنسي مع البلوز بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن كانتي يسعى خلال الفترة الحالية للتعافي من إصابته في أوتار الركبة بالإضافة أيضا للتفاوض مع تشيلسي لتجديد عقده.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب وتشيلسي على وشك التوصل إلى اتفاق، وهو أما أكدته أيضا صحيفة التايمز.

كما تابعت الصحيفة أن كانتي يعلم أن هناك العديد من الأندية الأخرى التي تريد التعاقد معه على رأسهم أندية إسبانية وإيطالية تريد التعاقد معه، ولكنه لا يريد الاستعجال في حسم مصيره سواء بتجديد العقد أو الرحيل.

تشيلسي يقترب من تجديد عقد كانتي وغلق الباب أمام النصر

وأختتمت الصحيفة أن تشيلسي قام بتقديم عرضا جديدا من أجل تجديد عقد نجولو كانتي في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب الفرنسي عرضا آخر من نادي النصر السعودي.

