شكرا لقرائتكم توضيح من حساب المواطن بشأن حالة تغيير رقم الآيبان قبل 10 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال تغيير رقم الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 يناير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع “تويتر”، على سؤال ورد له بشأن هذا الأمر.

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وقالت خدمة المستفيدين إنه “في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 يناير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير”.

وأضافت أنه سيتم إرسال رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

خطوات تغيير الحساب البنكي

وكان حساب متابعات الخليج 365، حدد في وقت سابق، 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في البرنامج والتي تتمثل في:

1- الدخول على البوابة الإلكترونية.

2ـ اذهب إلى “تفاصيل الطلب”.

3ـ ثم اضغط “حفظ” للبيانات المدخلة.

4ـ ثم بيانات الحساب البنكي لتغيير الآيبان.