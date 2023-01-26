السعودية اليوم / وزير الموارد البشرية يبحث مع وزير العمل القطري ووزيرة التضامن الجزائرية مجالات التعاون المشترك



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

بحث معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, مع وزير العمل القطري علي بن سعيد المري, في الدوحة اليوم, مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البلدين في تطوير سياسات العمل، والرقابة والتفتيش، وآلية تسوية المنازعات العمالية، وحماية الأجور، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات النوعية في دعم مسيرة تطوير سوق العمل الخليجي.

كما التقى معالي المهندس الراجحي بمعالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية كوثر كريكو، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية الاجتماعية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، ووكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي.

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15:19ت م

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