السعودية اليوم / انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي



الجزائر 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

انطلقت بالجزائر اليوم اعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مستوى اللجان، بحضور أكثر من 35 وفدا برلمانيا.

ويتضمن جدول أعمال الإجتماعات التي تجري في جلسات مغلقة, عقد الاجتماع ال48 للجنة التنفيذية للاتحاد, لتتواصل غدا الجمعة بعقد الإجتماع الحادي عشر للجنة فلسطين الدائمة, كما سيتم تنظيم الإجتماع الثاني للجنة المجتمعات والأقليات المسلمة, وكذا الإجتماع التشاوري للمجموعة العربية.

وينتظر أن تشكل الإجتماعات منصة ينطلق منها عمل مشترك يوحد جهود العالم الإسلامي لاحتلال المكانة التي تليق به كقوة عالمية يجب أن يكون لها دور بارز, لاسيما في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الحالية التي يغلب عليها عدم الاستقرار.

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15:16ت م

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