السعودية اليوم / اجتماع لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية المعنية بكوفيد 19



جنيف 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

تعقد لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية المعنية بكوفيد 19 اجتماعها الرابع عشر غدا في جنيف، وذلك لمناقشة ما اذا كانت الجائحة لازالت تمثل حالة طوارئ صحية مهمة ذات اهتمام دولي، واصدار توصياتها الى المنظمة والدول الاعضاء .

وكانت اللجنة قد ابلغت مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في اجتماعها الثاني في 30 يناير 2020 ان تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية دولية تثير القلق، ماحدى باللجنة إلى اجتماعاتها بشكل دوري كل 3 اشهر لمراجعة الوضع واصدار التوصيات .

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15:15ت م

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