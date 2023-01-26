السعودية اليوم / تعليم الشرقية يحتفي باليوم الدولي للتعليم



الدمام 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية باليوم الدولي للتعليم، الذي جاء هذا العام تحت عنوان " إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر".

ومن خلال الخطة الإعلامية المفعلة بهذه المناسبة، تم إرسال حزمة من الرسائل الاتصالية، وإعادة نشر المنتجات الإعلامية الخاصة بحسابات وزارة التعليم وإداراتها، وتقديم نشرات إخبارية موجزة، وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية عن الفعالية عبر البوابة الإلكترونية وكذلك الصحف الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى إجراء اللقاءات والمقابلات عن أبرز البرامج والمبادرات التي نفذها المعلم أو المعلمة لتحقيق مستهدفات التعليم، وتصميم الرسائل الاتصالية بما يتوافق مع أهداف الحملة عبر الجرافيك والإنفوجرافيك.

وأبرزت الخطة جهود وزارة التعليم المبذولة في إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاحتياجات المستقبلية وينسجم مع التوجهات الوطنية والعالمية، إضافةً إلى تجويد الخطط والمقررات الدراسية والنظم التعليمية والعمل على رفع سقف نواتج التعلّم والتعليم، وتأسيس منظومة التعليم الإلكتروني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي بما ينعكس على الارتقاء بمسيرة الطلاب والطالبات.

// انتهى //

14:17ت م

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