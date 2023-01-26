السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يستقبل رئيس اتحاد المقاولين في البلدان الإسلامية



جدة 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بجدة اليوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين في البلدان الإسلامية المهندس زكريا عبدالرحمن عبدالقادر، والوفد المرافق له.

وأكد الأمين العام، أهمية المقاولين في تحقيق التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة, مشيدًا بجهود الاتحاد في إقامة وتطوير روابط مهنية بين المقاولين في بلدان المنظمة.

وناقش الجانبان نتائج اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الذي انعقد بمقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، كما اتفقا على التعريف بالاتحاد وأنشطته في جميع الدول الأعضاء في المنظمة نظرًا لإسهامه الكبير في العملية التنموية في بلدان المنظمة.

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14:03ت م

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