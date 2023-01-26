السعودية اليوم / وزير الداخلية الأردني يلتقي أمين السعودية اليوم مجلس وزراء الداخلية العرب



عمّان 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023م واس

ألتقى وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه اليوم، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، الذي يزور الأردن حالياً.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الأمني العربي المشترك وسبل الارتقاء به إلى أعلى المستويات، واستعرضا بنود جدول أعمال الدورة الأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقدها في تونس خلال شهر مارس المقبل.

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13:59ت م

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