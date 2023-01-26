شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتحرك من أجل تسجيل لاعبه قبل قمة الاتحاد الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ نادي النصر السعودي تحركاته من أجل تسجيل الحارس الأرجنتيني الجديد أجوستين روسي قبل ساعات من انطلاق مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

محاولات النصر لتسجيل أجوستين

وقامت إدارة نادي النصر برفع أوراق تسجيل الاعب للاستعانة بخدماته اليوم في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد حال وصول بطاقته الدولية.

وعلى الجانب الآخر، فقد أبدى اللاعب جاهزيته التامة من أجل خوض المباراة حيث ظهر ذلك أثناء تدريبات الفريق حيث يفضل المدير الفني رودي جارسيا الاعتماد عليه أساسيا.

موعد مباراة النصر والاتحاد بنصف نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة بين النصر والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة الفائز من مباراة الهلال والفيحاء والتي ستقام اليوم أيضا في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على استاد الأمير فيصل بن فهد.

