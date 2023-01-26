شكرا لقرائتكم استدعاء 4696 مكنسة كهربائية لاسلكية بسبب خلل فني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء 4696 مكنسة كهربائية لاسلكية من نوع Bissell متعددة الأسطح، بسبب خلل فني قد يؤدي لنشوب حريق.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم، إنه “لسلامتكم .. نعلن عن استدعاء 4696 مكنسة كهربائية لاسلكية من نوع Bissell (رقم الطراز: 25825)”.

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سبب الاستدعاء

وأرجعت الأمر إلى احتمالية ارتفاع درجة حرارة لوحة الدائرة داخل حزمة البطارية، ما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

وأشارت التجارة إلى أن الإجراء المطلوب الآن من المستخدمين هو التحقق من شمولية الطراز خلف خزان تعبئة الماء، والتوقف الفوري عن استخدام المكنسة الكهربائية، والتواصل مع الشركة لاستبدال المنتج مجانًا.