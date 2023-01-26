شكرا لقرائتكم مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في مستودع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تمكن رجالها بالمدينة المنورة من إخماد حريق في مستودع.

عدم وجود إصابات

ونشر الدفاع المدني على حسابه بموقع “تويتر”، صورتين من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة عدم إصابة أي شخص في هذا الحادث.

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ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.