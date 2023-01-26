شكرا لقرائتكم جولات بالطيران العامودي لرصد مخالفي نظام الاستثمار التعديني بالخرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت في محافظة الخرمة تنفيذ جولات بالطيران العامودي لرصد مخالفي نظام الاستثمار التعديني في المحافظة.

رصد مخالفي الاستثمار التعديني

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية تم بدء تنفيذ جولات بالطيران العامودي لرصد مخالفي نظام الاستثمار التعديني بمحافظة الخرمة.

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بأتي ذلك بهدف المحافظة على مقدرات الوطن وثرواته وسوف تتواصل الجولات لتشمل عددًا من محافظات المنطقة .