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جولات بالطيران العامودي لرصد مخالفي نظام الاستثمار التعديني بالخرمة

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الرياض - محمد الوسيري - بدأت في محافظة الخرمة تنفيذ جولات بالطيران العامودي لرصد مخالفي نظام الاستثمار التعديني في المحافظة.

رصد مخالفي الاستثمار التعديني

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية تم بدء تنفيذ جولات بالطيران العامودي لرصد مخالفي نظام الاستثمار التعديني بمحافظة الخرمة.

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بأتي ذلك بهدف المحافظة على مقدرات الوطن وثرواته وسوف تتواصل الجولات لتشمل عددًا من محافظات المنطقة .

  • # إمارة مكة المكرمة
  • # الاستثمار التعديني
  • # الخرمة
  • # وزارة الصناعة والثروة المعدنية
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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