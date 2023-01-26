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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا

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الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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