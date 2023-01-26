محمد بن مسعود - الدمام - الاستثمار في البورصة للمبتدئين هو حلم قد يراه الكثير من الراغبين إلى دخول هذا العالم مخيفًا نوعًا ما، خصوصًا أنهم يرونه على أنه مجازفة بما يمتلكونه من أموال، فالغالب منهم تكون فكرتهم عن البورصة، والتداول فيها أنها لعبة مقامرة، وأما أن تصيب، أو تخيب.

بالتأكيد هذا الكلام منافي تمامًا للصحة، فسوق التداول سوق يجب دراسته جيدًا، والتأني في اتخاذ القرارات بخصوصه، وتلك القرارات يتم بنائها على تحليلات دقيقة للسوق، وما يجري فيه.

في التقرير التالي سنتعرف على ما هو رأس المال المطلوب لبدء التداول؟ وكيف يمكن الاستثمار في البورصة للمبتدئين؟ فتابعونا.

كيف يمكن الاستثمار في البورصة للمبتدئين ؟

البورصة هي عالم استثماري واسع، ويمكن للجميع بلا استثناء خوض التجربة فيه، فهي لم تعد حكرًا على خبراء المال، والاقتصاد، أو الأثرياء، وخصوصًا بعد التطور التكنولوجي الذي أصابها، وجعلها أقل تعقيدًا بكثيرًا من قبل، وأنت إذا كنت تنوي الاستثمار فيها، فما عليك سوى التالي.

افتح حساب تداول

لا يمكنك بدء دخول عالم البورصة، والتداول على أي أصل من الأصول سواء كانت سلع، أو خدمات، أو غيرها من الأصول المالية بدون أن يكون لديك حساب تداول حقيقي يمكنك من إدارة تداولاتك في عالم البورصة من عليه، فهو سيكون بمثابة حلقة الوصل بينك، وبين سوق البورصة.

بالطبع حسابات التداول تقدمها شركات الوساطة المالية المتاحة إلكترونيًا، والتي من خلال الاشتراك معها ستتمكن من الحصول على حساب تداول يمكنك من خلاله التداول فيه على الأسهم.

حاليًا يمكنك العثور على المئات إن لم يكن الآلاف من حسابات الوساطة المالية، فهناك الكثير منهم على الإنترنت، ولكن اختيارهم يجب أن يتم بدقة، وبعناية فائقة، وهذا حتى لا تقع فريسة سهلة للشركات النصابة التي تحتل هذا السوق.

تعلم عن التداول

قد تجد أن فكرة فتح حساب في البداية، ومن ثم التعلم عن التداول أمرًا غريبًا نوعًا ما، بحيث يتبادر إلى ذهنك أنه يجب علي التعلم أن يأتي في المقام الأول، لأنه من أسس الاستثمار في البورصة للمبتدئين ، ونحن في الواقع لا نخالفك الرأي، ولكن الفكرة هنا تكمن في أن شركات الوساطة المالية توفر حسابات تداول مدعومة بمواد تعليمية مهولة منها المقروء، والمسموع، والمرئي، تلك المواد ستمكنك من فهم عالم التداول من الألف حتى الياء.

صحيح أنه يمكنك العثور على مواد تعليمية على الإنترنت، ولكن قد تكون تلك المواد مقدمة كاجتهاد شخصي من أحد ما، ولكن المواد التعليمية التي ستجدها في حسابك تحتوي على معلومات دقيقة مائة بالمائة، وتتنوع بشكل كبير، وتقدم لك العديد من الخفايا التي قد لا يعرفها سوى المتمرسين في هذا السوق.

مع التعلم يمكنك إدارة تداولاتك بسهولة بأقل قدر ممكن من المخاطرة، وهناك أيضًا فعاليات، وندوات، ومحاضرات تقدمها تلك الحسابات يمكنها أن تعرفك على زملائك في عالم التداول، ويخدمك هذا بالتأكيد في توسيع معرفتك أكثر، وأكثر عن هذا العالم.

أبدأ في تداول الأسهم

بالنسبة للاستثمار في البورصة للمبتدئين فبمجرد التعلم ستكون جاهز لعقد صفقات، والتداول بالكيفية التي تراها الأنسب لك، حيث ستبدأ في البداية باختيار الأسهم التي تريد التداول عليها، وتحليلها لتعرف أين تتجه أسعارها، ومن ثم ستقوم بتحديد الكمية التي ستحتاجها منها، وهذا بالطبع سيتحدد على أساس رأس المال الذي تملكه، وننصح دائمًا بعدم المخاطرة في التداول على أي سهم مهما كنت واثقًا فيه بأكثر من 10% من رأس مالك تجنب للخسائر الفادحة إذا جاء السوق عكس توقعاتك.

بعد ذلك أدخل رمز السهم الذي تريد التداول عليه، لأن الشركات توفر أسهمها داخل البورصة برموز معينة، وليس أسم كامل، لذا يجب عليك معرفة تلك الرموز جيدًا، ومن ثم فعل أوامر إدارة المخاطرة مثل وقف الخسارة، جني الأرباح، الوقاية من الرصيد السلبي، ومن ثم قم بإتمام المعاملة من زر “TRADE” أو “Place Order”

ما هو رأس المال المطلوب لبدء التداول ؟

الاستثمار في البورصة للمبتدئين يختلف رأس المال المطلوب لبدء فيه على حسب شركة الوساطة المالية التي تشترك معها.

ينصح فريق عمل موقع “ثقة” المختص في فحص تراخيص شركات التداول، اختيار وسيط تداول مرخص أقليمياً في الإمارات العربية المتحدة للبدء في رحلة التداول بشكل آمن.

أفضل شركات التداول المرخصة في الإمارات هي شركة XTB التي تدير عمليات التداول من خلال مكاتبها الموجودة في دبي، وتعتبر هذه الشركة من أفضل ٣ شركات تداول على مستوى العالم.

يمكن البدء مع هذه الشركة بالتداول بمبلغ متواضع، يصل الى 100 دولار للحساب. فكل شركة لديها حد أدنى من التداول، فمنهم من يسمح بحد أدنى 50$، وأخر يسمح بحد أدنى 100$، وثالث يسمح بحد أدنى 500$، وانت عند اختيارك لحساب الوساطة المالية ستجد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالسعر، والمميزات التي يوفرها، ويقدمها بشكل واضح قبل الاشتراك الفعلي معهم.

كانت تلك أبرز التفاصيل المتعلقة بـ الاستثمار في البورصة للمبتدئين، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم.