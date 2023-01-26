السعودية اليوم / الحكومة الصومالية تعلن مقتل أكثر من 300 مقاتل من حركة الشباب الإرهابية خلال أسبوع



مقديشو 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

أعلنت الحكومة الصومالية أن العمليات العسكرية الأخيرة التي تنفذها القوات الحكومية والمليشيات المحلية في البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام الصومالي داود أويس اليوم في العاصمة مقديشو بحضور الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة الاتحاد في الصومال السفير محمد الأمين سويف.

وأشار أويس إلى أن القوات تمكنت خلال عملياتها العسكرية التي جرت في كل من غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب الغرب وجوبالاند من طرد مسلحي حركة الشباب الإرهابية من مناطق جديدة ومصادرة أسلحة وسيارات.

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