السعودية اليوم / وزير الصحة يكرم المستشفيات الفائزة بمنافسة (اذهب إلى الأخضر)



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

تقيم وزارة الصحة في الـ 12 من فبراير 2023 احتفالية لتكريم (Go Green) المستشفيات الفائزة بمنافسة اذهب إلى الأخضر من ضمن مشروع وطني شامل لخفض العدوى المرتبطة بالرعاية الطبية، وذلك برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، في فندق كراون بلازا – المدينة الرقمية، حيث تعتبر هذه الاحتفالية أحد الأنشطة المصاحبة للمشروع الوطني لخفض عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة المركزية التي انطلقت بعام 2022 وبمشاركة 26 مستشفى على مستوى المملكة وسعت جميع المستشفيات خلالها على التنافس على مدار سنة كامله من أجل تحقيق هدف خفض العدوى عبر أهم المعايير الوطنية والعالمية.

يُذكر أن المشروع الوطني لخفض عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية انطلق في بداية عام 2022، بهدف رفع مستوى تطبيق معايير مكافحة العدوى بوحدات العناية المركزة من خلال خفض معدل عدوى الدم المرتبط بالرعاية الطبية والتي قد تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المريض وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية ويعتبر هذا المشروع ضمن المشاريع الوطنية المواكبة لبرنامج التحول الصحي والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومن أهمها تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية، واشتمل المشروع على مجموعة من المبادرات والأنشطة والتي تمتد لعام 2024م.

وسيتم خلال الاحتفالية إعلان وتكريم المستشفيات الفائزة بالمنافسة بحضور قيادات وزارة الصحة والتجمعات والمنشآت الصحية والممارسين الصحيين المشاركين في هذه المنافسة الصحية الوطنية، كما سيتم تدشين المشروع الوطني لخفض العدوى المرتبطة بالقسطرة البولية خلال تقديم الرعاية الطبية على مدى 3 سنوات قادمة.

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13:43ت م

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