السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بالمدينة المنورة ينظم حملة توعوية للحد من حرق المخلفات



المدينة المنورة 4 رجب 1444هـ الموافق 26 يناير 2023م واس

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة جولاتٍ ميدانية على المزارع، ضمن حملة توعوية تهدف للحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها بالطريقة الصحيحة.

وشملت الحملة في مرحلتها الأولى (29) مزرعة، وسط (12) منطقة سكنية في المنطقة، لإيضاح أهمية التقليل من التلوث الجوي للمناطق المستهدفة داخل النطاق العمراني.

‎ كما اشتملت الحملة على تعريف المزارعين بالبدائل الحديثة، والحد من الأساليب الخاطئة في التخلص من المخلفات، إضافةً إلى عمل استبيان للزيارات الميدانية؛ لمعرفة مدى توعية المزارعين من خطورة إشعال الحرائق.

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13:41ت م

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