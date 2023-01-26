السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة المعيّن حديثاً



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة, اللواء صالح بن محمد اللحيدان بمناسبة تعيينه مديراً لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض.

وتمنى معاليه له التوفيق والنجاح فيما كلف به.

// انتهى //

13:30ت م

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